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洛阳市居住证快速核发功能上线 符合条件的群众可直接申领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.07 13:15

　　好消息，居住证快速核发功能上线了，符合条件的群众可以直接申领！

　　据介绍，之前，按照《居住证暂行条例》《河南省居住管理办法》，要领取《洛阳市居住证》需要提前在公安机关登记满半年。

　　一些在洛阳居住、生活已满半年，但从未在公安机关登记的群众，在急用证时便会“犯难”。

　　今年6月，洛阳市政府出台《洛阳市人民政府办公室关于放宽居住证申领登记条件快速制发居住证的通知》，进一步放宽我市居住证申领登记条件，将居住证申领必须在公安机关登记满半年，拓宽到在洛阳人社、民政、住建、自然资源、市场监管等部门登记满半年。

　　9月6日，经多部门协同工作，居住证快速核发系统上线了，比原定计划提前了2个月。快来看看怎么办吧！

　　一、快速制发对象

　　公民离开常住户口所在地，到洛阳市居住半年以上，符合合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的可以申领居住证。符合以下条件的，公安机关放宽居住证申领登记条件快速制发居住证：

　　1.洛阳市户籍人口的配偶和未成年子女；

　　2.缴纳社保满半年，申请人近一年在我市缴纳社保累计满半年；

　　3.合法住所满半年，在洛阳市购房已办理房屋产权证或租房已办理房屋登记备案证明满半年；

　　4.经网签备案的购房合同或房屋租赁合同满半年；

　　5.经商满半年，在洛阳市办理工商营业执照满半年。

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[ 责任编辑：崔利利]
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