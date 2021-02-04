近日，洛阳伊川支行退休老党员91岁老人田木中向组织交上2000元特殊党费，助力抗洪救灾。

“暴雨让河南受到严重灾害，我感到非常痛心但出不上力，现在向组织交上2000元特殊党费，用于抗洪救灾，算是尽上我的一点心意。”

日前，建行洛阳分行伊川支行营业部的大厅来了一位91岁高龄老人，他一手拄拐杖一手拿着一个沉甸甸的信封，颤微微地从衣服兜里掏出一张信纸交给支行的工作人员，信纸上工工整整写着开头这段话。

其实，类似这一幕，不是第一次出现在伊川支行营业大厅了。这一段话，也是支行工作人员听着熟悉的一段话。

2020年，在全国人民同心协力抗击新冠疫情期间，这位平日里省吃俭用的老人，毫不犹豫从自己的工资卡上取出了10000元，向武汉抗疫勇士捐款，当时他仅仅说了一句话：“我要尽我的能力，为国家分忧，这是我的一点心意。”

这位可敬可爱的老人，就是中国建设银行优秀共产党员、总行授予“公益志愿者十佳人物”荣誉的洛阳伊川支行退休老党员田木中老人。田木中老先生数十年如一日，不忘初心使命，去回报社会，帮助他人。他平时省吃俭用，关键时候总是慷慨解囊，他心系贫困孩子教育，先后拿出10余万元，资助了10名家庭困难的高中生考上大学并完成学业，被人们誉为“寒门学子的福星”。(建洛宣)④