洛阳周公庙始建于隋末唐初，是为纪念营造洛邑、制礼作乐的周公而修建的祠庙，历代皆有修葺。

树龄：约800年

地址：洛阳周公庙博物馆

洛阳周公庙始建于隋末唐初，是为纪念营造洛邑、制礼作乐的周公而修建的祠庙，历代皆有修葺。古槐立于博物馆山门之侧，树高23米、冠幅17米，遒劲俊丽、饱经沧桑，形似腾龙、又似卧虎，因其树龄长、造型奇、富有传奇色彩而久负盛名。据专家研究，古槐为宋代所植，至今有约800年。经过历代战火，古槐树干虽已中空，但依然不屈不挠、顽强生长。前些年，古槐本几近枯萎，似行将就木。博物馆对树根培土蓄水，对主干顶柱支护，并安装护栏防止攀折，古槐竟奇迹般返老还童，老树新枝、愈加茂盛。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图)