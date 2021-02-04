一株古树就是一段历史的见证。洛宁“太子柏”，也称“九龙柏”，树高18米，胸围5.3米，冠幅14米，三大主根裸露，六大主枝擎天，其状若鼎。

一株古树就是一段历史的见证。洛宁“太子柏”，也称“九龙柏”，树高18米，胸围5.3米，冠幅14米，三大主根裸露，六大主枝擎天，其状若鼎。 树龄：约1500年 地址：洛宁县陈吴乡东寨子村村南 一株古树就是一段历史的见证。洛宁“太子柏”，也称“九龙柏”，树高18米，胸围5.3米，冠幅14米，三大主根裸露，六大主枝擎天，其状若鼎。民间更流传着许多关于这株古树的传奇。相传，古时候，东寨子村南上空九龙翻飞，见此地脉旺盛，遂降落人间，三龙缠作根，六龙绞作枝，化为神柏，福佑万民，称“九龙柏”。又传，唐高宗李治和皇后武则天携李贤、李显、李旦三位皇子沿洛河到永宁巡游赏竹时遭遇大雨，皇子们曾在树下避雨，后相继被立为太子，故称“太子柏”。 “太子柏”历史久远，根部外露，生长势濒危。近年，当地通过筑起围堰、增施有机肥、填充营养土、设立竹围栏等方式进行复壮保护，长势恢复、生长良好。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 秦向民 文/图)