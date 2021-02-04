孟津庙护“孤柏奶奶”

草木秋死，松柏独存。在孟津区小浪底镇庙护村北岭，有一株古柏，孤零零地立于山头。当地人称它为“孤柏奶奶”，自古便常有善男信女在树下祈福。

●树龄：约1700年

●地址：小浪底镇庙护村北岭

草木秋死，松柏独存。在孟津区小浪底镇庙护村北岭，有一株古柏，孤零零地立于山头。当地人称它为“孤柏奶奶”，自古便常有善男信女在树下祈福。

在黄土瘠岭上，为何有这样一棵古柏呢？相传，在很早以前，庙护一带久旱无雨，颗粒无收。百姓祈雨感动上天，连降3日大雨，让山水焕发生机。一日，仙女下凡到此游玩，难觅乘凉之地，便奏请王母娘娘，种下两株仙柏纳凉。此后，原来有求于乡绅恶霸的百姓都到树下祈福。被惹怒的恶霸决定伐掉柏树。两株仙柏决定到黄河北面的河阳县衙，让清正廉明的河阳县令潘安主持公道。当恶霸召集一众家丁准备砍树时，“公柏”乘风而起，飞往河阳，恶霸顿时吓傻了眼，不敢再对“母柏”动手。而后，“公柏”被县令潘安植于县衙，并派人管护。尽管两株古柏得以保全，但从此分隔两地。后世，“孤柏奶奶”也成了许多善男信女的爱情见证。（记者 白云飞 郭宁康 通讯员 秦向民 文/图）