到过重渡沟的人，一定对景区内的“菩提树”记忆犹新。现在，这株古树已经成为景区的一道风景线和游人的“网红打卡地”。人们或许并不知道，这株 “菩提树”其实是七叶树，顾名思义，每个叶柄生长七片叶子。由于七叶树的寓意与佛教有着极深的渊源，它也成为爱情之树、祈福之树。

●树龄：约300年

●地址：重渡沟风景区

到过重渡沟的人，一定对景区内的“菩提树”记忆犹新。现在，这株古树已经成为景区的一道风景线和游人的“网红打卡地”。人们或许并不知道，这株 “菩提树”其实是七叶树，顾名思义，每个叶柄生长七片叶子。由于七叶树的寓意与佛教有着极深的渊源，它也成为爱情之树、祈福之树。

从寂寂无闻的小山村，到声名鹊起的全国乡村旅游样板村，这棵七叶树见证着重渡沟的蝶变之路。1996年，时任栾川县潭头镇副镇长的马海明，主动 请缨开发重渡沟景区。其间，他历尽艰辛、排除万难，将一个穷山沟开发成全国闻名的旅游景区。2011年5月，马海明不幸去世，万人相送；同年8月，村民自 发捐款在景区为他建起纪念园。乡亲们说，当年马镇长说服大伙儿搞旅游，很多会议和决定都是在这棵七叶树下进行的。（记者 白云飞 郭宁康 通讯员 秦向民 文/图）