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我省2021年成人高考明日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.07 08:22

　　昨日，市招生考试中心发布信息，2021年我省成人高考将于10月23日、24日举行，考生可于明日起报名。

　　今年我省成人高招实行网上报名。考生应先通过省招办网站(www.heao.gov.cn)登录河南省成人高校招生考生服务平台，了解我省疫情防控要求和成人高校招生政策、规定，阅读签订河南省2021年成人高校招生考生承诺书，然后进入网上报名阶段。报名条件、相关政策等信息，以省招办官网发布的公告为准，考生可及时关注。网上报名分为考生报名信息在线采集、在线审核确认、在线缴费三个阶段，具体安排如下。

　　●报名信息在线采集

　　9月8日8时至9月14日18时，考生可登录河南省成人高校招生考生服务平台，进行信息采集。提醒考生，提交后将无法修改报名信息，要确认自己所填报信息无误后，再提交并等待审核。此外，考生须选择本人户籍所在地进行信息审核，选择非本人户籍所在地点进行信息审核的，须具有确认地的河南省居住证。

　　●在线审核确认

　　信息审核结果分为4类：①审核通过，考生须尽快在线缴费完成报名手续；②补充材料，考生须修改和完善相关信息，补充材料，重新提交等待审核，补交相关材料的截止时间为9月17日18时；③现场确认，考生修改后仍然无法通过审核或审核人员要求通过现场确认完成报名的，须于9月18日12时前，携带文件中要求的相关证件原件和报名材料到所选择报名确认点进行现场确认；④审核不通过，无报考资格。

　　●在线缴费

　　在线缴费截止时间为9月18日12时。考生信息审核通过后方可在网上缴费，支付完成后须点击“支付成功”进行支付结果确认，确认支付成功之后即网上报名结束。未在规定时间内缴费的，视为报名无效。

　　10月18日8时至10月24日18时，考生可登录河南省成人高校招生考试服务平台，阅读并签订2021年河南省成人高校招生疫情防控承诺书，自行打印准考证。

　　此外，提醒考生须关注省招办微信公众号(微信搜索“河南省招生办公室”)，进行个人信息绑定验证，该微信公众号将为绑定考生发送个人报考资格审核结果、考试成绩、录取结果等信息。

　　在成人高考报名期间，考生可拨打0379-63252373咨询。（刘敏 高红梅）
[ 责任编辑：席倩倩]
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