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今天迎来白露节气 洛阳昼夜温差大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.07 08:16
 

　　初秋时节，我市桂花陆续绽放，公园里、小区内、马路边，到处弥漫着桂花的香气，沁人心脾。这里还有一个好消息：久违的晴天终于要来了！

　　昨日，河南省气象服务中心预报称，今天，我省大部分地区雨过天晴，8日起，将开启“连晴”模式，气温朝着30℃以上冲刺。

　　露从今夜白，夜自此日凉。今天，我们迎来白露节气。它是二十四节气中的第十五个节气，也是秋季的第三个节气。这个时节，农作物即将成熟，气温逐渐下降，天气转凉，早晚温差增大，空气中的水蒸气凌晨时会在地面或植物的叶面凝成白色露珠，所以叫“白露”。

　　《诗经》中有一首诗《蒹葭》：“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。”白露是一年中昼夜温差最大的节气。这时北半球日照变短，太阳直射点南移，地面温度下降；暖空气逐渐减弱，冷空气活动频繁，飒飒秋风，不期而至，一夜凉过一夜。

　　老话说“白露身不露”，请大家注意添加衣物，以防受凉感冒。养生专家提醒：白露节气后，大家可适当选用山药、银耳、百合、杏仁、雪梨、萝卜、番茄、蜂蜜等有益脾胃和滋阴生津的食物；平时多喝水，保持呼吸道与肺部湿润。在起居方面，尽量做到早睡早起，睡眠充足，适当运动，增强免疫力。

　　来看看我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期受偏北低涡底部偏西气流控制，预计我市今天阴天转多云，部分地区有雾，偏西风2级到3级，气温17℃到28℃；明天多云到晴天，偏西风2级到3级，气温16℃到30℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博/文 记者 李卫超 通讯员 安瑞云/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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