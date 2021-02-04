“90后”小伙儿返乡创业当新型职业农民：种下小构树 圆了致富梦

“去年，我们在罗岭乡讲理村推广种植秋水梨200亩，今年争取再种300亩。”近日，在位于洛宁县城郊乡的农业产业创业示范园里，韦帅帅看着即将成熟的秋水梨，眼神里满是期待。

韦帅帅查看作物长势

“去年，我们在罗岭乡讲理村推广种植秋水梨200亩，今年争取再种300亩。”近日，在位于洛宁县城郊乡的农业产业创业示范园里，韦帅帅看着即将成熟的秋水梨，眼神里满是期待。

韦帅帅是一名“90后”。近年，他返乡创业，开办公司，种植杂交构树，发展新型农业，带动乡村产业发展、村民致富，成了洛宁县农业界的“明星”。

“干农业很辛苦，有情怀才能坚持下去。”韦帅帅说，自己在农村长大，看着乡亲外出务工，家里的土地逐渐荒废，心里不是滋味。发展新型农业，带领乡亲踏上致富路是他的理想。