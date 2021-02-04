以担当作为凝聚发展气场（河洛谈）

全市纪检监察系统积极为受到诬告陷害的党员干部澄清正名，并出台相关规定对诬告错告说“不”；市直机关工委发出倡议，号召党员干部敢于、勇于、善于担当作为……从旗帜鲜明地保护，到饱含深情地倡导，聚焦营造干事创业的浓厚氛围，洛阳奏响了激励党员干部担当作为的强音。

全市纪检监察系统积极为受到诬告陷害的党员干部澄清正名，并出台相关规定对诬告错告说“不”；市直机关工委发出倡议，号召党员干部敢于、勇于、善于担当作为……从旗帜鲜明地保护，到饱含深情地倡导，聚焦营造干事创业的浓厚氛围，洛阳奏响了激励党员干部担当作为的强音。

一个地方的发展气场强不强，要看年轻人创新创业和民间勤劳致富的氛围，更要看干部干事创业的氛围。干部干部，干是当头的。作为引领发展的排头兵，党员干部干事创业的精气神，直接关系着地方发展的前途命运。要让干部甩开膀子、轻装上阵，不能只是“拍拍肩膀鼓鼓劲”“攥攥拳头喊加油”，更要靠组织的站台撑腰。这就需要建立健全激励保护机制，把好用人导向“方向盘”，用好评价标准“指挥棒”，以组织担当带动干部担当，以组织作为促进干部作为，真正让有为者有位、为担当者担当。

干部有担当，干事有激情，发展就会动力澎湃。今天，从项目建设、产业发展，到招商引资、深化改革，哪有什么轻轻松松就能干好的工作，无不需要克难攻坚、摧城拔寨。支持改革者、鼓励创新者、宽容失误者、保护干事者，我们就能以担当作为凝聚洛阳发展的强大气场，用干部的“辛苦指数”换取洛阳的“发展指数”！(洛平)