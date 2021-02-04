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紧急通知！科目三考试有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 20:13

　　6日，洛报融媒记者从洛阳市交警支队获悉，因牡丹大道张衡街路口周边道路封闭维护施工，影响新区考场机动车驾驶人科目三考试线路正常使用，交警部门对新区考场机动车驾驶人科目三考试做如下紧急调整。

　　考试时间调整

　　(一)9月7日全天、9月8日上午，新区各场次科目三考试因故暂停，考生给予改约，科目三文明常识考试按原计划开展，不受此次调整影响。

　　(二)9月7日8:00 、10:00、13:00三个时段C1、C2、C5考试场次，整体集中改约至9月12日，对应考试场次时段不变。

　　(三)9月8日8:00场次改约至9月9日9:00场次；9月8日10:00场次改约至9月10日9:00场次。9月8日13:00场次考试正常进行。

　　考试线路调整

　　为最大程度保障考生考试权益，我市驾管部门已启动应急考试预案，自9月8日下午起至相关道路施工结束，启用应急科目三考试线路。

　　应急科目三考试线路自张衡街原1号考线起点出发，向南至牡丹大道张衡街交叉口右转进入牡丹大道北半幅道路，沿牡丹大道向西至牡丹大道乐天街交叉口右转进入乐天街，沿乐天街向北至乐天街开元大道南侧100米左右处调头，沿乐天街向南至乐天街牡丹大道交叉口左转进入牡丹大道南半幅道路，沿牡丹大道向东至牡丹大道张衡街交叉口西侧100处靠边停车到达终点。

　　考生注意事项

　　(一)涉及考试改约调整的考生，如因个人原因无法参加另行安排的改约考试的，可于9月7日至驾管所预约科业务大厅申请取消考试或申请需要的改约时间，驾管所将根据申请人提出的申请及时安排业务办理。

　　(二)由于启动应急考试线路，考生可于考试前一天提前到考场适应相关线路，考场工作人员在考试当天也会就考线注意事项进行更加详尽的讲解。

　　(三)请考生提前了解考场防疫公告的相关提示，严格遵守疫情防控政策，不要提前到达考场，避免发生人员在考场外的聚集风险，考场工作人员也将全员在岗，切实做好考生服务工作。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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