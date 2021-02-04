洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“零基预算”要来了！将打破部门界限和项目使用限制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 19:48

　　洛报融媒记者6日从洛阳市财政局获悉，《洛阳市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》(以下简称《方案》)正式出台，将成为洛阳财政管理改革的重头戏。

　　《方案》指出，按照深化预算管理制度改革的有关要求，洛阳市将创新预算管理方式，深入推进零基预算管理改革，打破基数概念和支出固化僵化格局，探索建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制，统筹各类资金聚焦经济社会发展重点领域和关键环节，切实提高财政资源配置效率，更好地为全市经济社会高质量发展提供财力保障。

　　关于“零基预算”，您知道多少呢？

　　简单来说，以前的财政预算是“基数+调整”的模式，即在上年部门预算基础上，增减变化，来编制当年的预算；而改革后，编制预算将改变以往“基数+调整”的模式，以零为起点，打破部门界限和项目使用限制，根据实际需要编制预算，有效破解支出预算固化僵化格局，集中财力保障市委市政府重大决策部署。

　　《方案》同时要求，要将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，努力节约日常经费开支。根据事业发展重心，压缩非急需、非刚性项目支出，优先保障市委市政府重大改革、重要政策和重点项目所需支出。

　　洛阳市财政局相关负责人表示，洛阳2022年部门预算编制工作目前已进入关键阶段。我市将加大零基预算实施力度，立足当前重点改革任务、重点工作目标、重大项目建设，重新评估论证各项支出安排的必要性、紧迫性，规模的合理性、科学性，坚决改变预算安排和资金分配的基数依赖，着力提高财政保障能力和财政资金使用效益，集中财力保障全市重大战略部署落实。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王江）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确三年深化国资国企改革任务书...
  • 今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利...
  • 全国知名农业专家为伊川小米“站台”
  • 洛阳今天仍有雨 明天开始放晴气温回升
  • 洛阳市处非办提醒：当心打着保险理财...
  • 最新通告！关于洛阳常态化疫情防控
  • @洛阳人，收到“社保卡升级”短信 千...
  • 西工区：在线“云”沟通 助推重点项目...
  • 通车在即！玻璃厂路高架瀍涧大道至九...
  • 不满10天的婴儿急需“熊猫血” 洛阳“...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    雨后

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605