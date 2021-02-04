洛阳“零基预算”要来了！将打破部门界限和项目使用限制

洛报融媒记者6日从洛阳市财政局获悉，《洛阳市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》(以下简称《方案》)正式出台，将成为洛阳财政管理改革的重头戏。

洛报融媒记者6日从洛阳市财政局获悉，《洛阳市推进市级部门支出零基预算管理改革方案》(以下简称《方案》)正式出台，将成为洛阳财政管理改革的重头戏。

《方案》指出，按照深化预算管理制度改革的有关要求，洛阳市将创新预算管理方式，深入推进零基预算管理改革，打破基数概念和支出固化僵化格局，探索建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制，统筹各类资金聚焦经济社会发展重点领域和关键环节，切实提高财政资源配置效率，更好地为全市经济社会高质量发展提供财力保障。

关于“零基预算”，您知道多少呢？

简单来说，以前的财政预算是“基数+调整”的模式，即在上年部门预算基础上，增减变化，来编制当年的预算；而改革后，编制预算将改变以往“基数+调整”的模式，以零为起点，打破部门界限和项目使用限制，根据实际需要编制预算，有效破解支出预算固化僵化格局，集中财力保障市委市政府重大决策部署。

《方案》同时要求，要将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，努力节约日常经费开支。根据事业发展重心，压缩非急需、非刚性项目支出，优先保障市委市政府重大改革、重要政策和重点项目所需支出。

洛阳市财政局相关负责人表示，洛阳2022年部门预算编制工作目前已进入关键阶段。我市将加大零基预算实施力度，立足当前重点改革任务、重点工作目标、重大项目建设，重新评估论证各项支出安排的必要性、紧迫性，规模的合理性、科学性，坚决改变预算安排和资金分配的基数依赖，着力提高财政保障能力和财政资金使用效益，集中财力保障全市重大战略部署落实。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王江）