@洛阳企业，这份网上调查问卷邀请您参与

6日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，我市启动重点产业紧缺人才调研工作，涉及全市十大重点产业共155家代表企业。

6日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，我市启动重点产业紧缺人才调研工作，涉及全市十大重点产业共155家代表企业。

当前，我市正深入推进“万人助万企”活动，本次调研工作，是为了进一步掌握我市重点产业急需紧缺人才需求，更好地开展招才引智、人才培养等工作，推动人才为产业发展赋能。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，调研以“线上+线下”调查问卷形式开展，涉及我市十大重点产业类别，包括先进装备制造业、新材料、新能源、电子信息、现代金融、高端石化、文化旅游、现代农业、生物医药等。参与问卷的155家企业均是从所属行业遴选出的规模以上领军企业，以及行业内发展势头好、潜力大的“专精特新”企业，样本选取更具代表性。

调研期间，各县区人社部门将组织人社专员深入辖区企业访谈，了解企业急需紧缺人才现状和需求。调研成果将以洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录形式呈现，为全市重点产业发展、人才培养、招才引智等工作提供数据支撑。

建立人社专员制度，是我市人社部门在精准服务企业中推出的创新举措。去年以来，各县区人社部门确定专人与企业对接，按照“三个清单”做好服务，即主动上门收集企业用人需求清单、精准向企业推送惠企政策清单、推动问题解决清单，切实当好“有呼必应，无事不扰”的“店小二”。

目前，全市重点产业紧缺人才调研工作正在开展，9月17日截止。洛阳市人力资源和公共就业服务中心邀请更多企业参与线上调查问卷，如果您是企业负责人或企业人力资源部门负责人，欢迎扫码参与，按提示填写问卷。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 周旗 李培博)