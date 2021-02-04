旅客丢失腰包 民警15分钟帮忙寻回

5日，一名旅客着急乘坐高铁，将一个腰包落在安检口，包里还装有价值数万元的钻石项链和钻戒，民警接到求助，仅用15分钟就帮失主找回包。

5日，一名旅客着急乘坐高铁，将一个腰包落在安检口，包里还装有价值数万元的钻石项链和钻戒，民警接到求助，仅用15分钟就帮失主找回包。

5日早上，洛阳龙门站派出所民警高坤接到失主庞先生报警称，其LV腰包丢失，包里还有一条同品牌的钻石项链、两枚钻戒。“庞先生的腰包价值万元，包里的首饰更是价值不菲。”高坤说，他们询问得知，庞先生进站时将腰包落在了安检口处，人已乘坐高铁离开。

高坤了解完情况，与同事来到安检口询问得知，站内工作人员已经换班，在场人员对此事不知情。随后，高坤和同事一边在候车室寻找腰包的下落，一边通知监控室查看监控回放。后经确定，要找的腰包被工作人员发现后，移交给车站旅客服务中心，等待失主前来认领。

高坤等人仅用时15分钟，就帮庞先生找回腰包，且包内物品未少。随后，庞先生委托朋友来到洛阳龙门站将包取回。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张晶曼 侯家薪 文/图)