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有人在网上兜售经适房名额？这是骗子！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 19:47

　　近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖反映：有人在微信群里发布消息，以10万元一个的价格卖经济适用房名额。洛阳市住房保障和房产服务中心回复表示：这是虚假消息，请不要相信。

　　该中心相关负责人说，洛阳市经适房申购分配遵循公正、公开、公平、透明的原则，经适房报名、资格审核、选房手续必须本人亲自到场办理，不能代办。公开摇号过程由市人大代表、政协委员、民评代表、市纪检、公证、新闻媒体、群众代表等部门全程监督，申购过程中不收取任何费用。

　　“不法分子利用认购经适房进行诈骗，主要通过4种套路骗取受害者信任，请大家注意甄别。”该负责人说。

　　套路一：谎称有内部留存房源，并伪造各种手续进行诈骗

　　揭秘提醒：不法分子伪造政府文件、企业公章、售房合同等，甚至在市民之家、住房中心等政府部门的开放性场所，假装收取申购家庭资料，提高骗局可信度，以此蒙骗受害者。

　　实际上，经适房项目从规划审批到预售证办理，所有房源均保持一致，所有房源均公开发布认购公告，向全社会公开，接受广大市民共同监督，不存在内部留存房源。

　　经适房摇号结束后，市住房中心对购房人资格进行公示，公示结束后签订售房合同，合同签订采取网签的形式，签约地点均在开发企业接待中心。

　　套路二：不法分子谎称认识“领导”或“开发企业负责人”，可以操纵摇号

　　揭秘提醒：摇号软件由央企研发，软件源代码均已加密，任何人无法接触源代码，软件研发人员不参与摇号操作，摇号电脑主机隔绝互联网，防止网络攻击和篡改。因此，摇号软件可以保证所有参与摇号的家庭有相同概率，任何人根本无法操控经适房分配。

　　经适房摇号全程有纪检、公证、监察、各界代表共同监督，现场公布摇号结果，现场打印结果交纪检、公证部门存档。摇号软件及结果现场刻录，交由市住房保障和房产服务中心监察室存档备查，从技术手段和行政手段做到“公平、公正、公开、透明”。

　　在这种套路种，不法分子采取的是“钓鱼”手法，对摇中的受害者谎称是通过人为操控实现的，而对摇不中的受害者想尽办法不退钱。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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