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通车在即！玻璃厂路高架瀍涧大道至九都路段主线贯通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 17:47

　　6日下午，随着玻璃厂路高架桥上最后一道伸缩缝的浇筑完毕，玻璃厂路高架主线段主体完工。至此，北起瀍涧大道、南至九都路的玻璃厂路高架即将实现主线通车。

　　玻璃厂路改造提升工程，北起瀍涧大道，南至滨河北路，全长3.3公里。其中，瀍涧大道至九都路的高架段长度约为2.9公里，九都路至滨河北路段进行扩宽改建。玻璃厂路高架为双向6车道，地面根据原先条件设置双向4车道或6车道，两侧设置非机动车道和人行道。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，玻璃厂路主线高架上跨瀍涧大道、春都路、陇海铁路、玄武门大街、纱厂东路、唐宫路、中州路、凯旋路，辅路与这些东西向道路平面交叉，采用信号控制通行。

　　此外，为提升周边整体通行效率，玻璃厂路还加强了与定鼎北路的连通功能。在定鼎北路与玻璃厂路直接设置2条定向匝道。其中，从定鼎北路与瀍涧大道口北侧可以驶入高架，直接向南前往中州路、定鼎立交等区域，不用再绕行隋唐洛阳城宫城区。

　　6日下午，洛报融媒记者在现场看到，目前整体高架段已经基本就绪，只剩扫尾的桥体灯带安装等工程仍在最后施工。预计再等几天，玻璃厂路高架主线就将全线通车，届时您可驾车直接从定鼎路、瀍涧大道等驶入高架，前往九都路、洛阳桥及王城大道快速路等方向将更加快捷。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 高江鹏 张险锋 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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