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2021年度河南省科技企业孵化器、众创空间开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 17:22

　　6日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省科技企业孵化器、众创空间备案工作日前启动，符合条件的单位可于9月27日前将相关材料报送至市科技局。

　　●省级科技企业孵化器申报条件

　　具有独立法人资格，在河南省内注册；

　　孵化场地集中，可自主支配的孵化场地面积不低于5000平方米；

　　自有种子资金或合作的孵化资金规模不低于300万元人民币；

　　专业孵化服务人员占机构总人数的70%以上，每15家在孵企业至少配备1名专业孵化服务人员，每15家在孵企业至少配备1名创业导师；

　　孵化器在孵企业数量不少于30家，累计毕业企业不少于10家等。

　　●省级众创空间申报条件

　　具有独立法人资格，在河南省内注册；

　　具有500平方米以上固定集中的办公场所；

　　入驻对象主要包括以技术创新、商业模式创新为特征的创业团队、初创公司、创客群体，入驻团队和在孵企业数量不低于30家；

　　自有种子资金或合作的孵化资金规模不低于100万元人民币；

　　有不少于5人的专职孵化服务团队，每15家入驻团队和在孵企业至少拥有1名创业导师等。

　　成功备案的省级科技企业孵化器、众创空间，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融等方面政策支持。符合条件的单位须将申请材料提交至所在县区科技主管部门进行初审并通过后，于9月27日前报送市科技局。咨询电话：63910360。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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