出征！48名洛阳选手将参加第十四届全运会【视频】

洛报融媒记者6日从洛阳市体育局获悉，备受瞩目的第十四届全运会即将全面打响，作为历届全运会河南代表团的“夺金大户”，洛阳共有48名选手出征本届全运会，他们将在全国舞台上展现我省体育健儿顽强拼搏、健康向上的精神风貌。
洛报融媒记者6日从洛阳市体育局获悉，备受瞩目的第十四届全运会即将全面打响，作为历届全运会河南代表团的“夺金大户”，洛阳共有48名选手出征本届全运会，他们将在全国舞台上展现我省体育健儿顽强拼搏、健康向上的精神风貌。
洛报融媒记者6日从洛阳市体育局获悉，备受瞩目的第十四届全运会即将全面打响，作为历届全运会河南代表团的“夺金大户”，洛阳共有48名选手出征本届全运会，他们将在全国舞台上展现我省体育健儿顽强拼搏、健康向上的精神风貌。
洛阳市体育局有关负责人介绍，第十四届全运会将在陕西举行，开幕式和闭幕式分别于9月15日和9月27日在西安奥体中心举办。本届全运会共设置34个大项，387个小项。河南代表团此次共有466名运动员参加竞技体育项目28个大项、225个小项的比赛。
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