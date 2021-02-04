由于系统升级 洛阳补缴契税业务暂停办理

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日到市民之家补缴契税，工作人员说，缴纳契税可以，补缴不行，需要等通知，为何不能办理补缴业务？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日到市民之家补缴契税，工作人员说，缴纳契税业务可以正常办理，补缴业务暂停办理，需要等通知，为何不能办理补缴业务？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：由于9月1日契税法上线系统升级，暂不能办理补缴契税业务，现正在紧急维护系统，系统维护好后将第一时间通知您来办理。

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