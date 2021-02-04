由于系统升级 洛阳补缴契税业务暂停办理

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日到市民之家补缴契税，工作人员说，缴纳契税可以，补缴不行，需要等通知，为何不能办理补缴业务？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日到市民之家补缴契税，工作人员说，缴纳契税可以，补缴不行，需要等通知，为何不能办理补缴业务？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：近日到市民之家补缴契税，工作人员说，缴纳契税业务可以正常办理，补缴业务暂停办理，需要等通知，为何不能办理补缴业务？
洛阳市人力资源和社会保障局回复：由于9月1日契税法上线系统升级，暂不能办理补缴契税业务，现正在紧急维护系统，系统维护好后将第一时间通知您来办理。
>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605