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因为有它，偃师山化镇顺利通过两次暴雨“大考”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 17:22

　　经过一夜的大雨，6日一大早，偃师山化镇王窑村村民王新贵出走自家的窑洞，抬头看了看“升级版”窑顶，又指着家门口旁边一条新修的排水渠，竖着大拇指说：“俺村都用了这土法子，现在俺们下雨不害怕！”

　　王新贵家的窑洞，曾在“7·20”暴雨中积水严重。他口中的“土法子”是目前已在山化镇多个村完成实施的“窑顶排水改造工程”。

　　“7·20”暴雨后，山化镇不少窑洞遭损毁

　　山化镇位于偃师区最东部、紧邻巩义市，在“7·20”暴雨灾害中，全镇受灾严重，两千余户群众的房屋遭受不同程度的损坏。

　　“山化当地人有住窑洞的习惯，强降雨容易造成窑顶积水、坍塌，对群众生命财产安全造成严重威胁。”山化镇党委相关负责人介绍，在“7·20”暴雨之后，他们意识到，必须将窑顶下雨积水这一问题彻底解决，才能将隐患彻底排除，“针对窑洞如何除险这个问题，我们在8月中旬专门召开专题会议，邀请专家对出险方式进行可行性论证。”

　　按照论证结果，窑顶改造工程需要至少一个月的时间，大家七嘴八舌地议论道，目前正值汛期，大雨随时会到，一个月的时间，天气等不了，村民安全更等不了。

　　这可咋办？“三个臭皮匠赛过诸葛亮，最了解农村的是村民，俺们回村开个党员大会再议议。”人群中传来了一个声音，说话的是东屯村党支部书记丁俊生。“老丁说得在理！”他提议得到了大伙儿的认可。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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