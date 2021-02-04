@洛阳人，收到“社保卡升级”短信 千万别点！

“凡是收到全国社保卡升级的短信，不要点击链接，更不要填写任何个人信息，以免被骗。”6日，洛阳市社保中心发布提醒称，近期有不法分子冒充社保机构向群众发送诈骗短信，请大家勿信勿点。

“凡是收到全国社保卡升级的短信，不要点击链接，更不要填写任何个人信息，以免被骗。”6日，洛阳市社保中心发布提醒称，近期有不法分子冒充社保机构向群众发送诈骗短信，请大家勿信勿点。

该诈骗短信内容大意是：“【社会保障卡】全国社会保障卡统一升级电子版本，请于9月5号前打开网址*****在线办理。”

6日中午，洛报融媒记者在电脑上输入该网址发现，网页已暂停访问，并出现“假冒的中华人民共和国人力资源和社会保障部登录界面”风险提醒。

洛阳市社保中心有关负责人介绍，在网络电信诈骗中，不法分子冒充社保机构诈骗是常见形式之一，骗子通常会以“电子社保卡升级、社保账户未上传电子审核、社保业务被冻结”等理由，向群众发送包含钓鱼网站网址链接的诈骗短信，要求“限期办理”，否则“过期账户将被注销”“逾期社保将停用”。

洛阳市社保中心提醒，群众在收到类似短信，特别是包含一些可疑网址的信息时，要增强防范意识，勿信勿点，更不要透露身份证号、银行账户等个人信息，以免被骗，如需核实，可拨打社保热线12333或就近到各级社保机构、经办网点当面咨询。(洛报融媒记者 牛鹏远)