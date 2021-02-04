开学第一课：听洛阳中学生的青春誓言【视频】

“同学们，经过一个漫长的假期，我们重返课堂。作为河南人，这个暑期注定是不平凡的，今天我们共同来上开学第一课——《理想照亮未来》……”6日上午，在洛阳市实验中学厚载门校区，8年级28班班主任张帆声情并茂地说。

“同学们，经过一个漫长的假期，我们重返课堂。作为河南人，这个暑期注定是不平凡的，今天我们共同来上开学第一课——《理想照亮未来》……”6日上午，在洛阳市实验中学厚载门校区，8年级28班班主任张帆声情并茂地说。

当天上午，按照分批次开学的原则，洛阳市高一、高二、初一、初二年级20余万中学生返校开学。新学期，新气象，师生们在做好疫情防控措施的情况下，共上开学第一课。

“升国旗，奏国歌……”教室内，五星红旗在屏幕中冉冉升起，同学们肃穆站立，齐声高唱国歌。