张天才老人已被好心人平安送回家

6日一早，洛报融媒记者得到消息，昨天令洛阳网友挂心的张天才老人，已于凌晨2点多被好心人送回家。记者刚刚联系上这名好心人，他是在河南东力重工机械有限公司上班的郭先生，今年20岁。

6日一早，洛报融媒记者得到消息，昨天令洛阳网友挂心的张天才老人，已于凌晨2点多被好心人送回家。记者刚刚联系上这名好心人，他是在河南东力重工机械有限公司上班的郭先生，今年20岁。

郭先生告诉记者，他6日凌晨2点下夜班，在郑州路和建设路交叉口等红灯时，看到路边站着一位老人。“当时正下着大雨，老人没有带伞，浑身都湿透了，我上前询问，发现老人思路不太清晰。”

经过详细问询，老人掏出一张卡片，上面写着一个电话号码。郭先生拨打电话后，老人的儿子喜出望外，立刻询问老人所在的位置。

“我想要过去接我爸，郭先生说不用了，他把我爸送回来，我真是太感动了！”张天才老人的儿子告诉记者。凌晨2点50左右，郭先生把老人送到西工区盐业路的家中，老人有些咳喘，儿子给他服用了常用药品，安顿老人睡下了。

“我爸患有慢阻肺和癫痫，临睡前他告诉我，他去看我妈了。”老人的儿子说，他母亲已于今年3月去世，老人心里挂念，加上意识不太清楚，就自己走出了家门。

“多亏这位好心人！也感谢洛阳网友的挂念和转发，谢谢你们！”老人的儿子感激地说。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)

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