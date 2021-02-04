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秋高气爽，嵩县手绘小镇迎来写生小高潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.06 11:29

　　随着洛阳市疫情防控及防汛形势持续好转，洛阳市嵩县黄庄乡三合村手绘小镇日前迎来解封后的首批写生游客。来自南阳、洛阳等地的写生团队共300多人在手绘小镇安营扎寨，开展为期15天至20天的集中写生活动。

　　“9月1日接到全县景区开放通知以来，为保证写生团队入园安全，三合村手绘小镇景区制定了详细的疫情防控方案，严格限流、测温、查验健康码和行程码，对公共场所进行了全方位清洁消毒。”三合村党支部书记武淞生说。

　　三合村党支部副书记冯亚珂6日接受洛报融媒记者采访时表示，这批写生团队是三合村手绘小镇解封开园以来接待的首批大规模写生团队，为了更好地服务写生游客，景区将这300多人的团队分别安排在4个室内写生区，免费提供室内教学场地和水、电等基础写生配套设施，最大限度为写生团队提供服务。

　　“手绘小镇名不虚传，为我们写生创作提供了很好的环境，今后我们会定期带领学生到这里写生旅游，培养更多绘画人才，创作更多符合当地特点的绘画作品。”写生团队负责人说。

　　近段时间，手绘小镇景区在做好疫情防控及防汛工作的同时，积极寻找新的发展思路，打造写生旅游产业平台，除进一步提升基础设施外，还积极与各大美术教育团队对接，为开园迎宾打下坚实基础。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 陈东锋 王博 )
[ 责任编辑：崔利利]
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