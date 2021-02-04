新安县交通运输局科员孙蛟热心公益 带领蓝鹰救援队队员第一时间奔赴防汛救灾一线

孙蛟工作尽心尽力，工作之余热心公益，先后资助贫困学生15人。在7月底河南遭遇特大暴雨时，他带领新安县蓝鹰救援队队员第一时间奔赴防汛救灾一线。近日，记者在新安县交通运输局见到孙蛟，他正在整理扬尘治理的相关资料。

孙蛟在写笔记

■人物简介

姓名：孙蛟

职业：新安县交通运输局科员、新安县蓝鹰救援队副大队长

最幸福的事：受资助贫困学生帮助有需要的人

最快乐的事：救援现场，老百姓被成功救助

孙蛟工作尽心尽力，工作之余热心公益，先后资助贫困学生15人。在7月底河南遭遇特大暴雨时，他带领新安县蓝鹰救援队队员第一时间奔赴防汛救灾一线。近日，记者在新安县交通运输局见到孙蛟，他正在整理扬尘治理的相关资料。

说起本职工作，37岁的孙蛟说，他负责交通工地的扬尘检查，施工现场黄土是否裸露、扬尘设施是否24小时开启……这些都是他检查的范畴。“每天一上班我就把负责的工地检查一遍，给老百姓一个干净的环境是我的责任。”他说。

孙蛟不仅工作认真负责，在新安县蓝鹰救援队，他努力做好紧急救援，他说：“哪里有需要，哪里就有我们的身影。”

7月20日，特大暴雨突袭河南。21日，在孙蛟的带领下，新安县蓝鹰救援队25名队员带上装备赶往巩义，与当地防汛抗旱指挥部沟通后，奔赴受灾严重的几个村庄进行救援。23日，得知新乡险情后，短短2个小时，孙蛟快速集结33人，携带冲锋舟、两大车救援物资，赶赴新乡卫辉。说起当时的情景，孙蛟用惊心动魄来形容。

孙蛟说，当时孟姜女河东段水位上涨，已超警戒水位，随时有决堤危险。他接到救援指令后，带领队员快速赶到现场。到达现场后，蓝鹰救援队负责一段大堤。此时，他们已经顾不上日夜兼程的疲惫。孙蛟把队员分成两队，一队装沙袋，另一队紧密关注大堤的情况。

突然，他们发现大堤出现空洞，必须快速找到管涌口并堵住，否则可能导致堤坝坍塌。

孙蛟和几名队员一起跳进水里，几番尝试后找到了管涌口，随后把沙袋填到空洞里，堵住了管涌口。在大家的全力奋战下，险情被排除，而此时大家已全身湿透。

孙蛟不仅冲在救援一线，还热心公益。一次，他在新安县青要山镇中学做防溺水培训时，了解到学校有一名学生家庭困难，他当即拿出3000元，同时留下自己的电话号码，这开启了他的助学之路。截至目前，孙蛟已资助贫困学生15人。

“叔叔，您好！十分感谢您的热心帮助，我马上大学毕业了，我也会像您一样，帮助有需要的人……”这是一位受资助学生写给孙蛟的信。

爱的付出总是无私，爱的反哺最是动人。孙蛟资助的贫困学子慢慢长大成才，他们带着爱心前行，更将爱心传递。

人物心声：“哪里有需要，哪里就有我们的身影。”

记者感言：一个普通人，在人民出现危险的时候敢于挺身而出，守护百姓安全。孙蛟，好样的！（记者 贾臻 通讯员 陈昕 尤继萍 文/图）