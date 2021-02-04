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不满10天的婴儿急需“熊猫血” 洛阳“熊猫侠”献血救人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.06 08:31
“熊猫侠”蔡陆奡在献血

　　“感谢洛阳稀有血型之家的群友及市中心血站帮助，给我女儿第二次生命，给我的家庭带来生的希望。”昨日，市民吕女士将一面锦旗送至市中心血站，忍不住连连致谢。

　　31岁的吕女士是洛阳新安县人。8月25日，她的女儿小朵(化名)降生，这本来应是甜蜜幸福的消息，可小朵在出生第二天被查出患有溶血病，全家人顿时陷入无助。

　　这是一种因母子血型不合引起的新生儿溶血病。“医生提醒我，小朵必须全身换血，且必须是对应的稀有血型。”吕女士说，她的血型是Rh阴性血，属于稀有血型，但想为女儿献血的想法被医生拦下，因为她剖宫产生小朵时大量失血，短期内无法献血。万幸的是，医院的血库当时有备用的Rh阴性血。8月27日凌晨，刚出生两天的小朵接受了一次全身换血手术。

　　然而，9月2日上午复查时，小朵的红细胞数值仍在下降，出现贫血情况，必须输新鲜Rh阴性血红细胞治疗，否则会危及生命。此时，医院血库已经没有对应的备用血液，医院联系市中心血站得知，血站库存只有Rh阴性A型冰冻红细胞，没有新鲜血液可制备红细胞。

　　当时，医生提醒吕女士，可以联系稀有血型人员献血。这让她想到，几年前她因无偿献血得知自己属于稀有血型，随后被推荐加入洛阳稀有血型之家QQ群，但她平时在群里几乎不发言。

　　能找群友献血吗？吕女士急忙向洛阳稀有血型之家QQ群管理员马永磊发出求助，谁知短短几分钟内，十余名稀有血型群友回应。

　　“我可以”“我刚打疫苗，影响吗”“我是孕妇，能去献血吗”“我可以直接开车去献血”……一时间，群中应者如云，不一会儿就确定了献血人员。“看着稀有血型的群友争相报名献血，我感动得眼泪止不住，想不出特别好的话去感谢大家，只能一遍一遍说谢谢！”吕女士说。

　　3日一早，三名“熊猫血”志愿者完成献血。26岁的市民蔡陆奡(ào)女士是其中一名献血者，“能以微薄之力挽救小朵的生命，对我来说是件很值得骄傲的事。”她说。

　　记者了解到，这些血液在经过市中心血站工作人员连夜检测制备后，于4日晚间送至河科大一附院开元院区，已成功输入小朵的体内。

　　“目前，女儿的身体情况正在好转，谢谢这些爱心人士，我也会继续献血，像这些‘熊猫侠’一样，去帮助更多人。”吕女士说。（记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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