洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“绿标签”畅通企业诉讼绿色通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:20

市中级人民法院诉讼服务中心对涉企案件加挂“绿标签”，确保高效办理、高效流转

　　从立案到执行完毕仅用3个半月，而案件审结只用了1个多月。近日，某模板公司拿到被拖欠的货款后，为我市法院的涉企案件“绿标签”制度点赞。

　　事情要从2018年说起。当年，该模板公司与某工程公司签订了设备采购合同。合同履行后，该工程公司有29万余元货款未支付。

　　今年5月7日，该模板公司通过河南移动微法院小程序网上提交立案材料，将该工程公司起诉至瀍河区人民法院，要求被告支付剩余货款29万余元及利息。

　　该院立案庭审核材料时，甄别到该案属涉营商环境案件，随即当天立案、分案，同时加挂涉企案件“绿标签”，提醒后续环节快速办理。

　　该院营商环境审判团队采取“证据交换前移”“调解前置”方式先行调解，因双方意见分歧较大，调解无法继续。随即，案件转入审判环节。6月18日，案件审结，法院判决被告支付原告货款29万余元及利息。

　　7月29日，该案进入执行程序，执行法官发现被执行人可供执行财产无法足额清偿欠款后，积极与被执行人沟通，但被执行人仍未主动履行判决，遂向其书面发出限期履行督促令，告知其不主动履行的法律后果。最终，被执行人于8月23日履行完毕。

　　该案从立案至执行完毕仅用3个半月，有效降低了企业诉讼成本、时间成本。

　　市中级人民法院在“万人助万企”活动中，要求全市两级法院完善“绿标签”制度，畅通企业诉讼绿色通道，推动商事纠纷高效率、低成本解决。

　　市中级人民法院诉讼服务中心主任郝丹丹介绍，“绿标签”制度是指对涉企纠纷案件尤其是买卖合同纠纷、委托合同纠纷、融资租赁合同纠纷、金融借款合同纠纷和承揽合同纠纷5类高发的涉企案件，在立案时加挂“绿标签”，单独设定各个环节办理时限，提醒立案、审理、执行、流转等各环节承办人注意办理时限，确保高效办理、高效流转。

　　据了解，为进一步畅通涉企案件绿色通道，完善“绿标签”案件监管机制，我市两级法院立案部门增设涉企绿色窗口，专门负责涉企诉讼的立案工作。

　　根据“绿标签”制度要求，对于加挂“绿标签”的案件，各环节承办人均需以最快速度办理。例如，在立案环节，当场立案、网上立案的，管辖法院应在1个工作日内完成案件受理工作，2个工作日内流转至相应的业务庭室，最大限度压缩商事案件诉讼用时。

　　得益于“绿标签”制度，我市法院今年办理的涉企案件全流程用时进一步缩短，有力减轻了企业诉讼负担。（记者 申利超 通讯员 王雨潇 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确三年深化国资国企改革任务书...
  • 63只！洛阳市王城公园华南虎存有量连...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，降...
  • 洛阳籍运动员鲍珊菊获全国五一劳动奖章
  • 洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生...
  • 9月8日起，洛阳市科技馆恢复开放
  • 文博体育公园：萌娃尽享运动乐趣【组图】
  • 今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利...
  • 7日起，洛阳仓窖博物馆恢复开放
  • 孟津区常袋镇半坡村：改善人居环境 擦...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    夕阳无限好

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605