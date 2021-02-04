“绿标签”畅通企业诉讼绿色通道

从立案到执行完毕仅用3个半月，而案件审结只用了1个多月。近日，某模板公司拿到被拖欠的货款后，为我市法院的涉企案件“绿标签”制度点赞。

市中级人民法院诉讼服务中心对涉企案件加挂“绿标签”，确保高效办理、高效流转

从立案到执行完毕仅用3个半月，而案件审结只用了1个多月。近日，某模板公司拿到被拖欠的货款后，为我市法院的涉企案件“绿标签”制度点赞。

事情要从2018年说起。当年，该模板公司与某工程公司签订了设备采购合同。合同履行后，该工程公司有29万余元货款未支付。

今年5月7日，该模板公司通过河南移动微法院小程序网上提交立案材料，将该工程公司起诉至瀍河区人民法院，要求被告支付剩余货款29万余元及利息。

该院立案庭审核材料时，甄别到该案属涉营商环境案件，随即当天立案、分案，同时加挂涉企案件“绿标签”，提醒后续环节快速办理。

该院营商环境审判团队采取“证据交换前移”“调解前置”方式先行调解，因双方意见分歧较大，调解无法继续。随即，案件转入审判环节。6月18日，案件审结，法院判决被告支付原告货款29万余元及利息。

7月29日，该案进入执行程序，执行法官发现被执行人可供执行财产无法足额清偿欠款后，积极与被执行人沟通，但被执行人仍未主动履行判决，遂向其书面发出限期履行督促令，告知其不主动履行的法律后果。最终，被执行人于8月23日履行完毕。

该案从立案至执行完毕仅用3个半月，有效降低了企业诉讼成本、时间成本。

市中级人民法院在“万人助万企”活动中，要求全市两级法院完善“绿标签”制度，畅通企业诉讼绿色通道，推动商事纠纷高效率、低成本解决。

市中级人民法院诉讼服务中心主任郝丹丹介绍，“绿标签”制度是指对涉企纠纷案件尤其是买卖合同纠纷、委托合同纠纷、融资租赁合同纠纷、金融借款合同纠纷和承揽合同纠纷5类高发的涉企案件，在立案时加挂“绿标签”，单独设定各个环节办理时限，提醒立案、审理、执行、流转等各环节承办人注意办理时限，确保高效办理、高效流转。

据了解，为进一步畅通涉企案件绿色通道，完善“绿标签”案件监管机制，我市两级法院立案部门增设涉企绿色窗口，专门负责涉企诉讼的立案工作。

根据“绿标签”制度要求，对于加挂“绿标签”的案件，各环节承办人均需以最快速度办理。例如，在立案环节，当场立案、网上立案的，管辖法院应在1个工作日内完成案件受理工作，2个工作日内流转至相应的业务庭室，最大限度压缩商事案件诉讼用时。

得益于“绿标签”制度，我市法院今年办理的涉企案件全流程用时进一步缩短，有力减轻了企业诉讼负担。（记者 申利超 通讯员 王雨潇 文/图）