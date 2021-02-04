洛阳今天仍有雨 明天开始放晴气温回升

今天：小雨转阴天，西北风3级左右，气温18℃到25℃。

新的一周，雨过天晴，终于可以和连续的阴雨天说再见了。

据市气象局最新天气资料分析，未来一周，受高空西北气流控制，洛阳天气转好，气温回升，尤其是周三以后，最高气温可能升到30℃以上。9日，局地有雷阵雨并伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，需注意防范。

“虽然本周气温回升明显，但并不会给人特别热的感觉。”市气象局工程师介绍，目前，凉爽是洛阳天气的主旋律，30℃以上的气温大概率只会出现在午后，且持续时间不长，其余时间都比较凉快，清晨和夜里甚至会有较明显的凉意。前段时间被雨水打乱出游计划的朋友，可以趁本周的好天气出去透透气、散散心。来看看具体天气预报。

今天：小雨转阴天，西北风3级左右，气温18℃到25℃。

明天：多云到晴天，凌晨部分地区有雾，气温17℃到27℃。

8日(周三)：晴天间多云，气温16℃到30℃。

9日(周四)：晴天间多云，局地有雷阵雨并伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，气温18℃到33℃。

10日(周五)：晴天到多云，气温19℃到30℃。

11日(周六)：晴天转多云，气温20℃到29℃。

12日(周日)：多云转阴天，气温21℃到28℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）