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洛阳今天仍有雨 明天开始放晴气温回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.06 08:22

　　新的一周，雨过天晴，终于可以和连续的阴雨天说再见了。

　　据市气象局最新天气资料分析，未来一周，受高空西北气流控制，洛阳天气转好，气温回升，尤其是周三以后，最高气温可能升到30℃以上。9日，局地有雷阵雨并伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，需注意防范。

　　“虽然本周气温回升明显，但并不会给人特别热的感觉。”市气象局工程师介绍，目前，凉爽是洛阳天气的主旋律，30℃以上的气温大概率只会出现在午后，且持续时间不长，其余时间都比较凉快，清晨和夜里甚至会有较明显的凉意。前段时间被雨水打乱出游计划的朋友，可以趁本周的好天气出去透透气、散散心。来看看具体天气预报。

　　今天：小雨转阴天，西北风3级左右，气温18℃到25℃。

　　明天：多云到晴天，凌晨部分地区有雾，气温17℃到27℃。

　　8日(周三)：晴天间多云，气温16℃到30℃。

　　9日(周四)：晴天间多云，局地有雷阵雨并伴有短时强降水、短时大风、冰雹等强对流天气，气温18℃到33℃。

　　10日(周五)：晴天到多云，气温19℃到30℃。

　　11日(周六)：晴天转多云，气温20℃到29℃。

　　12日(周日)：多云转阴天，气温21℃到28℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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