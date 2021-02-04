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市委巡察办开展以“四查四看四提升”为主题的学习研讨活动（打好组合拳 落实硬举措 激励保护党员干部干事创业）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:22

　　“树立正确巡察导向，激励干部担当作为，是当前巡察工作的重要课题。”说这话的，是市委巡察办正科级巡察专员汤功飞。

　　日前，市委巡察办开展第三期联络员学习研讨活动，主题是“四查四看四提升”，旨在深入贯彻落实市委关于巡察工作重要部署要求，教育引导巡察干部准确把握巡察工作“时”与“势”，以服务保障发展第一要务为着力点，担当作为、干事创业，做实做细政治监督。

　　市委巡察办就贯彻落实市委关于巡察工作指示精神，专门制订了专题学习研讨活动工作方案，重点学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和中央、省委、市委关于巡视巡察工作新部署新要求，并聚焦“坚持严的主基调，围绕中心、服务大局，营造干事创业氛围”主题开展“四查四看四提升”活动。

　　所谓“四查四看四提升”，即：一查政治站位高不高，看是否牢牢把握正确政治导向，促巡察政治定位再提升；二查严的氛围浓不浓，看是否有效传导全面从严治党责任压力，促党员干部纪律规矩意识再提升；三查监督效果好不好，看是否聚焦改革发展中心任务，激励党员干部担当作为，促干事创业环境再提升；四查纪法底线牢不牢，看是否严格依规依纪依法开展巡察，促巡察法制化规范化水平再提升。

　　研讨交流，突出一个“实”字。据介绍，市委巡察机构的研讨交流分为党小组组内研讨、联络员学习研讨、巡察组组间交流研讨、领导班子交流研讨、市委巡察工作领导小组成员调研指导等。

　　“我们重点围绕如何发挥巡察综合监督作用，激励党员干部担当作为，更好服务保障经济社会高质量发展谈体会、说困惑、出主意，既查找问题，又研究对策。”市委巡察办主要负责人表示，学习研讨活动的开展，旨在破除思想和工作中存在的惯性定势，激发全体巡察干部解放思想、与时俱进，在“建强副中心、形成增长极”征程中更好担当作为，作出新的贡献。（记者 李三旺 通讯员 杨君君）
[ 责任编辑：崔利利]
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