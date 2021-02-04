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今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利润总额和增速均居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:09

　　记者日前从市统计局获悉，今年前7个月，我市规模以上工业企业利润总额和增速均居全省第一。

　　今年前7个月，我市规模以上工业企业实现利润总额182.5亿元，同比增长104.1%

　　其中，全市60家重点企业实现利润126亿元

　　同比增长276.9%

　　增速高出全市平均水平172.8个百分点

　　拉动全市规模以上工业企业利润增长103.6个百分点

　　市统计局相关负责人表示，今年以来，全市各级各部门牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”“三个一批”等活动，狠抓各项政策举措落实落地，全市工业生产稳步恢复，效益持续改善，规模以上工业企业利润稳步增长。

　　我市坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，大力推动工业稳增长和转型升级，制造业企业成为支撑工业企业利润增长的主力军。今年前7个月，全市制造业企业实现利润总额174.9亿元，同比增长123.1%，利润总额占全市规模以上工业企业利润总额的95.8%。

　　重点工业企业经济效益水平整体提升，强力拉动全市工业企业利润增加。从企业看，在全市60家重点工业企业中，48家企业实现盈利。我市深入开展“万人助万企”活动，着力落实惠企政策、强化要素保障、提升企业创新能力、优化营商环境，尽心尽力为企业办实事、解难题，助力企业高质量发展。

　　企业降成本效果显著。今年前7个月，全市规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.26元，同比减少5.15元；营业收入利润率为6.35%，同比提高3.38个百分点，高出全省1.3个百分点。(记者 戚帅华 通讯员 郭静)
[ 责任编辑：崔利利]
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