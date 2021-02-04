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徐衣显与河南投资集团董事长刘新勇座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:09

　　4日，市委副书记、代市长徐衣显在郑州与河南投资集团董事长刘新勇等就持续深化多领域务实合作深入座谈交流。

　　座谈中，徐衣显感谢河南投资集团对洛阳发展的关心支持，赞赏集团近年来创新性改革、跨越性发展的出彩成绩。他说，省投秉持“政府使命、企业属性”理念，秉承“融资汇智、服务河南”宗旨，在运营理念、运作模式等方面守正出新，信息产业、数字经济、绿色环保等板块竞相绽放，整体发展量质齐升，已成为现代化河南建设中不可替代的推动力量。当前，洛阳正聚焦“建强副中心、形成增长极”目标要求，结合市第十二次党代会筹备，聚力科技创新、城市升级、乡村振兴、文旅融合等谋划一系列大项目、新抓手，为地企深化合作提供了新平台、新机遇。希望双方在加快推进资产管理平台运营、洛阳新春都文创园改造等既有合作项目的同时，围绕“数据回归地方”“幸福产业新生活”等战略所向，以及国企改革、现代物流等地方发展所需，找到找准更多链接点、合作点，打造更多具有产业引领性、区域带动性的高品质项目，推动双方合作向更深层次、更广领域迈进。洛阳将落实“13710”制度，建立常态化沟通对接机制，专题专班、分类推进，推动双方合作项目成熟即做、能者先行，尽快达成更多实物量、取得实质性突破，地企共同在现代化河南建设的新征程上“奋勇争先、更加出彩”。

　　刘新勇一行简要介绍了集团组织架构、战略管理、资源配置等情况，分板块介绍了在洛项目进展及意向项目对接情况，表示将站位全省发展大局，立足洛阳优势禀赋，在数字经济、新型显示、智能制造、文旅康养、氢能等产业领域，提升规划层次，加大布局力度，创新投资模式，着眼长远、精心打造基地型、支撑型、引领性、先导性的合作项目，促进地企共赢发展、高质量发展。

　　河南科技投资董事长何毅敏、河南资产管理董事长成冬梅、河南信息产业投资董事长李亚东，副市长侯占国参加座谈。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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