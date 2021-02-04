洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳明确三年深化国资国企改革任务书、时间表、路线图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:08

　　开栏语

　　深化改革既是落实党中央的部署要求，也是洛阳自身发展的需要。全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议强调，要以更大力度推动改革，通过改革提高市场化程度和市场配置资源能力，营造更加公平有序的市场环境，更好聚集各类资源；主动谋划推动改革，鼓励基层大胆探索，研究新情况、分析新问题、推行新办法。本报今起开设《率先改革谋突破 大胆探索激活力》栏目，对各级各部门在深化改革方面的新做法、新亮点进行报道。敬请关注。

　　记者近日从市国资委获悉，《洛阳市国企改革三年行动实施方案》正式印发，明确了我市2022年年底前深化国资国企改革的任务书、时间表、路线图。

　　市国资委相关负责人表示，国有经济在洛阳市经济社会中占有举足轻重的地位。按照“根上改、制上破、治上立”的要求，国企改革三年行动将通过完成7项重点任务，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为洛阳转型发展、高质量发展提供坚实支撑。

　　完善中国特色现代企业制度

　　任务：把党的领导融入公司治理各环节，实现制度化、规范化、程序化。充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的重要作用，实现董事会应建尽建、配齐建强。大力推进国有企业管理体系和管理能力现代化，提高制度执行力，开展对标世界一流企业管理提升行动。建立健全国有企业风险防控长效机制，切实防范化解重大风险。

　　进展：截至目前，11家市属一级企业已全部建立董事会，各级子企业董事会应建尽建的比例达到95%；市国资委已向市属企业派出外部董事9名，今年将继续扩大选派范围；4家市属企业制定了党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。

　　推进国有经济布局优化和结构调整

　　任务：围绕更好服务我市重大战略，以市场为导向，有进有退、有所为有所不为，聚焦主责主业发展实体经济，积极推动国有企业战略性重组和专业化整合，引导企业聚焦主责主业，促进资源要素科学配置，充分发挥国有经济战略支撑作用。加快不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务剥离，抓好无效资产、低效资产处置。

　　进展：市国资委正在研究制订市属国有经济布局优化和结构调整方案，围绕我市发展战略部署，以提高国有资本配置效率、培育打造龙头企业、充分发挥国有经济战略支撑作用为目标，推动国有资本向重要行业和关键领域、战略性新兴产业和优势产业集中。市属企业积极清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，6家市属企业已缩减子公司20家。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确三年深化国资国企改革任务书...
  • 63只！洛阳市王城公园华南虎存有量连...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，降...
  • 洛阳籍运动员鲍珊菊获全国五一劳动奖章
  • 洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生...
  • 9月8日起，洛阳市科技馆恢复开放
  • 文博体育公园：萌娃尽享运动乐趣【组图】
  • 今年前7个月，洛阳规模以上工业企业利...
  • 7日起，洛阳仓窖博物馆恢复开放
  • 孟津区常袋镇半坡村：改善人居环境 擦...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    夕阳无限好

    夏末新秋的天空

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605