洛阳明确三年深化国资国企改革任务书、时间表、路线图

记者近日从市国资委获悉，《洛阳市国企改革三年行动实施方案》正式印发，明确了我市2022年年底前深化国资国企改革的任务书、时间表、路线图。

开栏语

深化改革既是落实党中央的部署要求，也是洛阳自身发展的需要。全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议强调，要以更大力度推动改革，通过改革提高市场化程度和市场配置资源能力，营造更加公平有序的市场环境，更好聚集各类资源；主动谋划推动改革，鼓励基层大胆探索，研究新情况、分析新问题、推行新办法。本报今起开设《率先改革谋突破 大胆探索激活力》栏目，对各级各部门在深化改革方面的新做法、新亮点进行报道。敬请关注。

记者近日从市国资委获悉，《洛阳市国企改革三年行动实施方案》正式印发，明确了我市2022年年底前深化国资国企改革的任务书、时间表、路线图。

市国资委相关负责人表示，国有经济在洛阳市经济社会中占有举足轻重的地位。按照“根上改、制上破、治上立”的要求，国企改革三年行动将通过完成7项重点任务，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为洛阳转型发展、高质量发展提供坚实支撑。

完善中国特色现代企业制度

任务：把党的领导融入公司治理各环节，实现制度化、规范化、程序化。充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的重要作用，实现董事会应建尽建、配齐建强。大力推进国有企业管理体系和管理能力现代化，提高制度执行力，开展对标世界一流企业管理提升行动。建立健全国有企业风险防控长效机制，切实防范化解重大风险。

进展：截至目前，11家市属一级企业已全部建立董事会，各级子企业董事会应建尽建的比例达到95%；市国资委已向市属企业派出外部董事9名，今年将继续扩大选派范围；4家市属企业制定了党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。

推进国有经济布局优化和结构调整

任务：围绕更好服务我市重大战略，以市场为导向，有进有退、有所为有所不为，聚焦主责主业发展实体经济，积极推动国有企业战略性重组和专业化整合，引导企业聚焦主责主业，促进资源要素科学配置，充分发挥国有经济战略支撑作用。加快不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务剥离，抓好无效资产、低效资产处置。

进展：市国资委正在研究制订市属国有经济布局优化和结构调整方案，围绕我市发展战略部署，以提高国有资本配置效率、培育打造龙头企业、充分发挥国有经济战略支撑作用为目标，推动国有资本向重要行业和关键领域、战略性新兴产业和优势产业集中。市属企业积极清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，6家市属企业已缩减子公司20家。