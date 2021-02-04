@洛阳人，如果您见到这位老人 请速与我们联系

5日下午，一条寻找张天才老人的微信在朋友圈转发，记者刚刚联系其家人后得知，老人现在尚未找到，家人已报警，十分焦急。

5日下午，一条寻找张天才老人的微信在朋友圈转发，记者刚刚联系其家人后得知，老人现在尚未找到，家人已报警，十分焦急。

张天才老人的儿子告诉记者，老人今年75岁，身高1.72米，5日凌晨1点50分，从西工区五女冢路王城大道口走出，往王城大道方向。警方调取监控时，发现老人进入监控盲区，未能查找到去向。

张天才老人出走时，上身穿蓝色衬衣（如图），下穿黑色裤子，拖鞋，没有戴假牙，嘴略微显瘪。老人因患有癫痫，有时候意识不清。

如果您见到这位老人，请速与我们联系，或直接拨打其儿子电话：15537908899。(洛报融媒记者 仝景菁)