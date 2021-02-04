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祖孙俩乘坐扶梯没站稳摔倒 民警按下制动按钮救起俩人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.05 20:19

　　5日早上，洛阳龙门站发生了惊险一幕，一位老太太带着孙子乘坐扶梯上楼乘车，因身体失衡祖孙俩连同行李摔倒，在附近执勤的民警及时按下紧急制动按钮，救起俩人。

　　当日7时50分前后，洛阳龙门站派出所民警宋武涛与同事李洋在安检处执勤。突然，他们听到旁边的扶梯处传来喊叫声，距离较近的李洋跑过去查看发现，一位老太太和一个小男孩摔倒在扶梯上，他立即按下扶梯一侧的紧急制动按钮，紧接着先抱起惊魂未定的孩子。因一个行李箱压在老人身上，担心造成二次伤害，他先护住老人的头部。很快，宋武涛和其他几名同事过来支援，将老人搀扶起来。

　　宋武涛等人得知，老人姓杨，60多岁，许昌人。当日，杨女士一手牵着孙子，一手拉着行李箱，身上还背着一个包，祖孙俩准备乘坐扶梯到楼上乘车回老家，不料身体失衡摔倒。

　　“孩子没有大碍，老太太的肘部有轻微擦伤。”宋武涛说，他们帮助老人简单清理了擦伤处，询问是否还需要帮助，老人摆摆手说不用，临走前连连向他们表示感谢。

　　宋武涛说，前不久有一位老太太也是拿的行李多，乘坐扶梯摔倒，提醒大家乘坐扶梯注意扶牢站稳，尤其对于上年纪的旅客，携带大件行李更要注意脚下。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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