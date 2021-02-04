装“巨款”的钱包失而复得 洛阳一老板送民警3箱辣条表谢意

日前，市民吴先生的钱包丢失，里面装有5000元现金和一张15万元的欠条，民警辗转联系到他送还钱包。为表感谢，他不仅送给民警一面锦旗，还送去3大箱辣条。

日前，市民吴先生的钱包丢失，里面装有5000元现金和一张15万元的欠条，民警辗转联系到他送还钱包。为表感谢，他不仅送给民警一面锦旗，还送去3大箱辣条。

吴先生是洛阳源氏食品有限公司负责人，公司主要生产辣条等食品。8月29日下午，他到涧西区南昌路某商场逛街，装在裤兜里的钱包不慎滑落，里面除了装有身份证、银行卡，还有5000元现金和一个15万元的欠条。

“当时我不知道钱包丢了，以为在家里放着。”吴先生说，第二天下午，一个陌生号不断给他打电话，起初他担心是诈骗电话没有接，后来接通才知道对方是涧西公安分局珠江路派出所民警，问他是不是钱包丢了。

原来，吴先生的钱包是被一个好心小伙儿捡到，在原地等了一段时间没见失主前来认领，拨打110报警后交给了民警，民警通过吴先生的身份证信息，辗转联系到他。

钱包失而复得，吴先生很感动。随后，他与同事带着一面锦旗和3大箱辣条来到珠江路派出所，送给民警以表谢意。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)