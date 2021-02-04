洛龙读书会：线上开启文化空间 云端打造“父母课堂”

3日晚，在洛龙区文化会客厅，一场内容丰富、干货满满的线上“父母课堂”，通过图书阅读、教育行业资深从业者的分享交流，引导家长与孩子共同成长。

3日晚，在洛龙区文化会客厅，一场内容丰富、干货满满的线上“父母课堂”，通过图书阅读、教育行业资深从业者的分享交流，引导家长与孩子共同成长。

洛龙读书会“云端阅读”双月活动致力于拓展市民文化活动交流平台，在线上开启全新的文化空间，通过“云分享”“云交流”“云互动”三大板块，短视频、网络直播等多种形式为市民提供优质公共文化服务，内容覆盖健康、艺术、人文、教育等多重领域，让市民读者随时随地享受有品质的文化生活。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 郑雅静 摄)