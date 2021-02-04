刚刚，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，洛阳籍运动员鲍珊菊获全国五一劳动奖章。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，洛阳籍运动员鲍珊菊获全国五一劳动奖章。

为表彰我国体育健儿在第32届奥林匹克运动会上取得的优异成绩，中华全国总工会日前决定授予国家乒乓球队、国家跳水队、国家举重队、国家步枪射击队4支运动队全国工人先锋号，授予获得奥运金牌的杨倩等45名运动员，以及取得历史性突破的国家田径队运动员苏炳添全国五一劳动奖章。洛阳籍运动员鲍珊菊名列其中。

24岁的鲍珊菊是洛阳市汝阳县人，2012年入选洛阳市自行车队，2013年进入省队，2018年进入国家队。2021年8月2日，鲍珊菊携手队友钟天使以31秒895的成绩获得东京奥运会场地自行车女子团体争先赛金牌，为洛阳实现了奥运金牌零的突破，也创造了河南在该项目的历史。

表彰决定指出，在东京奥运会上，我国体育健儿牢记党和人民嘱托，敢于争先，勇于挑战，以高昂斗志、顽强作风、精湛技能勇夺38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌，实现了运动成绩和精神文明双丰收，为祖国和人民赢得了荣誉，进一步激发了包括广大职工在内的海内外中华儿女的爱国热情，为全党全国各族人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上团结奋斗、凝心聚力注入了精神力量。

洛阳市总工会号召全市广大职工以受到表彰的奥运健儿为榜样，在各自岗位上精益求精、追求卓越，争创一流、拼搏奉献，为“建强副中心、形成增长极”不懈奋斗。（洛报融媒记者 李冰）