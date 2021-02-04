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9月8日起，洛阳市科技馆恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.05 10:40

　　

　　5日，洛报融媒记者获悉，洛阳市科技馆将于9月8日(周三)起恢复对外开放。

　　●开放时间

　　每周三至周日9：00至17：00；周一、周二闭馆(国家法定节假日除外)。

　　●开放范围

　　所有展厅均有序开放；部分展品展项分时段开放。

　　●限流措施

　　为避免观众过于密集，暂停团队接待。实行网上预约方式(市民和游客可关注“洛阳市科学技术馆”微信公众号预约)，无预约的观众暂不接待。

　　对入馆人员进行限流措施(根据疫情情况随时调整)：每日上午接待观众不超过600人，下午接待观众不超过600人，中午12时至14时(清场)对全馆进行消杀。当遇到馆内人员密度较大时，根据具体情况采取相应控流措施。

　　●入馆方式

　　入馆前，观众需出示本人身份证(未办理身份证的未成年人应有监护人带领)、预约成功界面截图，同时核验个人洛康码、行程码，显示为绿色码者，经体温检测合格后方可入馆。

　　●入馆须知

　　请全程佩戴口罩参观，服从工作人员指挥，保持1米以上间隔距离，避免人员聚集。

　　参观期间，如身体不适，请及时与各楼层工作人员联系。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘建齐 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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