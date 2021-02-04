9月8日起，洛阳市科技馆恢复开放

5日，洛报融媒记者获悉，洛阳市科技馆将于9月8日(周三)起恢复对外开放。 5日，洛报融媒记者获悉，洛阳市科技馆将于9月8日(周三)起恢复对外开放。 ●开放时间 每周三至周日9：00至17：00；周一、周二闭馆(国家法定节假日除外)。 ●开放范围 所有展厅均有序开放；部分展品展项分时段开放。 ●限流措施 为避免观众过于密集，暂停团队接待。实行网上预约方式(市民和游客可关注“洛阳市科学技术馆”微信公众号预约)，无预约的观众暂不接待。 对入馆人员进行限流措施(根据疫情情况随时调整)：每日上午接待观众不超过600人，下午接待观众不超过600人，中午12时至14时(清场)对全馆进行消杀。当遇到馆内人员密度较大时，根据具体情况采取相应控流措施。 ●入馆方式 入馆前，观众需出示本人身份证(未办理身份证的未成年人应有监护人带领)、预约成功界面截图，同时核验个人洛康码、行程码，显示为绿色码者，经体温检测合格后方可入馆。 ●入馆须知 请全程佩戴口罩参观，服从工作人员指挥，保持1米以上间隔距离，避免人员聚集。 参观期间，如身体不适，请及时与各楼层工作人员联系。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 刘建齐 文/图)