中秋假期火车票今起开售 老年人群体网上购票更便捷

今天，2021年中秋假期首日的火车票正式开售。网购中秋假期火车票有哪些变化？疫情防控常态化，出行有哪些注意事项？洛报融媒记者对此进行了了解。

今天，2021年中秋假期首日的火车票正式开售。网购中秋假期火车票有哪些变化？疫情防控常态化，出行有哪些注意事项？洛报融媒记者对此进行了了解。

今年中秋节放假时间为9月19日(星期日)至9月21日(星期二)，共3天。按照铁路客票预售期最长为15天的规定，9月5日起，乘客可以通过12306网站、12306 APP等途径购买9月19日(中秋假期第一天)的火车票。

洛阳铁路部门工作人员提醒，依照往年客流经验，预计假期第一天为出行高峰，旅客可根据放假时间和火车票预售期提前做好出行计划。

对于使用网络订票有障碍的一些老年人群体，今年中秋订票出行也将更加方便。9月1日，12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。同时，12306手机App适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。