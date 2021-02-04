7日上午直播，带小朋友了解白露节气的民间习俗吧【视频】

7日是白露节气，洛报融媒采集中心与洛阳市少年儿童图书馆联合举办的节气活动，将于当天上午10点进行线上直播，感兴趣的小朋友可以跟家长一起，了解白露节气的民间习俗吧！

7日是白露节气，洛报融媒采集中心与洛阳市少年儿童图书馆联合举办的节气活动，将于当天上午10点进行线上直播，感兴趣的小朋友可以跟家长一起，了解白露节气的民间习俗吧！

“蒹葭苍苍，白露为霜”“露从今夜白，月是故乡明”……洛阳市少年儿童图书馆的田甜老师介绍，白露原指一种物候现象，清晨的露水日益加厚，在草木庄稼上凝结成一层白白的水滴，所以这时的节气称为白露。

在当天的直播活动中，将邀请古谱诗词传承人才培养项目成员、我市青年男高音王一一，更加深入地讲解白露的节气特点、民间习俗等，并在线教小朋友和家长唱诵《诗经·秦风·蒹葭》，领略白露节气之美。

关注“洛阳市少年儿童图书馆”抖音号，7日上午，家长和小朋友即可观看直播，在线品味秋的气息。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/视频)