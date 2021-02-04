今天是“中华慈善日” 让我们一起为爱助力

今天，是我国第6个“中华慈善日”。洛阳市慈善总会联合各县区慈善会上线了“扶危济困惠民生”慈善项目，敬请社会各界参与。

今天，是我国第6个“中华慈善日”。洛阳市慈善总会联合各县区慈善会上线了“扶危济困惠民生”慈善项目，敬请社会各界参与。

洛报融媒记者获悉，9月5日、7日至9日，2021年“腾讯99公益日”活动将在网上如期举办。9月1日，洛阳市民政局、洛阳市文明办、洛阳市工商联、洛阳市慈善总会联合发布在全市开展“腾讯99公益日”网络募捐活动的倡议书，倡议社会各界积极参与。

洛报融媒记者了解到，“扶危济困惠民生”慈善项目，主要对全市大病患者、留守儿童、孤寡老人、退(现)役军人等困难群众实施救助。本次活动所募集资金将全部用于全市乡村振兴、扶危济困、慈善助学、扶老助孤、关爱军人和困境儿童救助等社会公益事业。所有捐款及使用均在腾讯公益和省慈善总会网站上公示，并接受社会和审计等部门的监督。

洛阳市慈善总会相关负责人介绍，“腾讯99公益日”活动是全国性的大型慈善公益捐赠涪动，活动期间，腾讯公司每天配捐1亿元，每天上午10时开始，凡申请批准参与“腾讯99公益日”的慈善项目在此期间均有机会得到腾讯公司配捐，每人每天捐赠次数不限，有效捐款金额最低为1元，多捐不限，每人每天最高可获得腾讯配捐的总额为999元，当天配完为止。