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西工区洛玻社区：“小喇叭”在线防汛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.04 12:00

　　“梅雨季节逢汛期，洛玻社区汛情急。请大家注意雨情，减少不必要的外出……”4日一早，洛阳市西工区唐宫路街道洛玻社区的庭院里就响起了喇叭声——几名社区工作人员正冒雨进行防汛宣传，同时，一路查找社区内可能存在的安全隐患。

　　该社区党委书记宁卫军介绍，洛玻社区内的建筑多为上世纪50年代兴建的老旧房屋，近日洛阳迎来强降雨天气，为保证居民生活安全，一支由社区工作人员和志愿者组成的“防汛小分队”第一时间“上岗”，深入辖区老旧小院、排水口和低洼易积水院落、危房、危墙、低洼积水等区域进行全面排查，并对积水较深、影响居民通行的积水处进行清污、排水，确保安全道路下水排水通畅与居民出行安全。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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