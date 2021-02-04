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今天洛阳多分散性阵雨 明天下午到夜里雨量逐渐增大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.04 11:59

　　一场雨，让双休日又“泡汤”了。不少市民抱怨一到周末就下雨，那么，这场雨什么时候能停？还会下得更大吗？洛报融媒记者联系洛阳市气象局采访。

　　先看一组雨情信息：昨天6时到今天6时，洛阳全市平均降雨量为8.7毫米，全市各国家观测站降雨量(毫米)分别为：孟津15.2、主城区13.5、偃师11.5、新安10.9、伊川9.2、汝阳9.1、宜阳7.3、嵩县7.2、栾川2.2、洛宁1.2。

　　虽然市区的降雨量排在前列，最大降雨量却出现在嵩县。数据显示，同时段降雨量排在前3名的乡镇观测站都集中在嵩县，分别是：嵩县马路41.4毫米、嵩县白河39.7毫米、嵩县佛坪29.1毫米。

　　洛阳市气象局预报员介绍，这次降雨的集中时段为昨天夜里到今天上午。从目前的观测情况看，今天的雨已经出现后劲不足的特征，今天下午到明天上午，市区的雨不会很大，全市多分散性阵雨。

　　但是，明天下午到夜里，全市的雨量可能逐渐增大到中雨，洛阳偏南部分地区还可能出现大雨。6日降雨逐渐停止。

　　具体预报如下：

　　今天白天到夜里：中阵雨转小雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏东风3级左右，气温18℃～23℃。

　　5日(周日)：小雨转中雨，南部地区有大雨，气温19℃～22℃。

　　6日(周一)：小雨转阴天，气温20℃～23℃。

　　(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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