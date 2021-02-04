洛阳今天中到大雨转小雨 气温20℃到26℃

今天白天我市中到大雨转小雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏东风3级左右，气温20℃到26℃。

这个双休日，秋雨下不停，估计会打乱很多人的出行计划。

市气象局根据最新的气象资料分析，受高空槽和低涡影响，今天白天我市中到大雨转小雨，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，偏东风3级左右，气温20℃到26℃；今天夜里到明天白天，阴天有小到中阵雨，局地大雨，偏东风2级到3级，气温18℃到25℃。

持续强降水导致地质灾害风险等级提高。据河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布的河南省地质灾害预警预报，3日20时到4日20时，全省地质灾害橙色预警地区有：郑州、济源、洛阳大部，三门峡北部及南部等地，发生地质灾害的可能性大。黄色预警地区有：三门峡、南阳大部，洛阳中南部，郑州、平顶山等地，发生地质灾害的可能性较大。

连续阴雨天气不仅影响人们出行，连家里的被褥都有些受潮。好消息来了，这轮降水天气主要集中在今明两天，从下周一开始，雨水渐停，阳光上线，气温也跟着回升。最新周天气预报显示，8日洛阳最高气温将升至30℃以上。看来，要进入真正凉爽的秋天，可能还要等一段时间。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）