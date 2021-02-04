“云看病”时如何咨询才能更高效？专家给出这五招

“健康洛阳云诊室”开通即将“满月”，市民在该平台免费“云看病”时都问了些啥？如何咨询才能更高效？记者采访坐诊健康洛阳App“云诊室”的专家亓(qí)民为您详解。

“健康洛阳云诊室”开通即将“满月”，市民在该平台免费“云看病”时都问了些啥？如何咨询才能更高效？记者采访坐诊健康洛阳App“云诊室”的专家亓(qí)民为您详解。

网上免费看病，近期这些问题问得多

亓民是市中心医院全科规培基地主任，作为全科医生，每周和同事定期坐诊健康洛阳App“云诊室”。

“近一个月来，由于疫情防控原因，市民网上咨询的问题多与此有关，随着我市疫情防控常态化，其他类型疾病的咨询应该会逐渐增多。”亓民说，按照初步统计，目前，市民咨询较多的主要有四类问题。

第一类：出现发烧或咳嗽症状，是感染新冠肺炎了吗？

第二类：由于疫情防控需要，有的人工作或生活受到影响，或因城市、小区封闭，或因亲人无法返乡等，出现悲观、焦虑的情绪，无处宣泄。

第三类：有的人出现入睡困难、浅睡、易醒或夜惊等症状。

第四类：多病共存患者(以老年患者为主)不知道如何咨询。

“出现第一类和第二类问题的市民，往往在医生的解释及引导下，很快就能打消顾虑或缓解焦虑。出现后两类问题的市民，需要系统治疗，我们会给予建议，并引导其到线下医疗机构相关专科进行诊疗。”亓民说。

亓民以第一类问题为例展开介绍。比如，有市民乘坐了公交车或去了商场，回家后出现咳嗽症状，有的还发烧了，担心自己感染新冠肺炎。如果是单纯咳嗽没有发热，坐诊医生会建议其先吃止咳化痰的药观察。如果是劳累又没休息好或者女性处于经期，容易因抵抗力下降而出现咳嗽或低烧症状，坐诊医生会建议其先居家观察，多喝水好好休息，先不急于去医院检查。不过，如果是外出后出现咳嗽并伴有体温明显升高的症状，还是建议其尽快到发热门诊进行治疗。