守好网游防沉迷的“家园防线”（洛谭说事）

新学期开学之际，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，祭出“史上最严”的未成年人游戏防沉迷“组合拳”，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时玩网游，消息在朋友圈刷屏。

新学期开学之际，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，祭出“史上最严”的未成年人游戏防沉迷“组合拳”，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时玩网游，消息在朋友圈刷屏。

孩子的未来不是游戏。此前规定，网游企业向未成年人提供游戏服务，法定节假日每天不超过3小时，其他时间每天不超过1.5小时。这次防沉迷政策加码，从进一步压缩向未成年人提供网游服务的时段时长，到严格网游账号实名注册，再到加强外部监督检查，其不容网游沉迷毁孩子的态度鲜明，相信没有一个家长不爱。

也要看到，政府再度出手防网游沉迷，不等于替代家庭的作用。想起晚报8月26日的报道，市民任女士10岁的儿子玩手机游戏上瘾，学习成绩一路下滑，孩子父亲没时间管孩子，一管就采取暴力手段，任女士自己也不知道该怎么管。另一个市民贾女士给女儿立好规矩，平时上学禁止玩手机游戏，周六、周日玩游戏限定时间，超过规定时长有处罚。同样是孩子玩游戏，家长不同的管理方式，结果大不一样，可见游戏本身无对错，重要的是态度。

事实上，家庭才是网络游戏防沉迷的第一道防线。“大人都在玩手机，还总是让我不要玩。”不少家长听过孩子的抱怨。说到底，孩子没养成良好的用网习惯，与家长自身的错误“示范”不无关系。孩子看到的第一个游戏场面，可能都是来自家长，一些孩子使用家长身份信息绕过实名认证，也有家长的放任……沉迷网游的孩子背后，往往是家长的缺席、失位，是亲子关系的折射。

对待网游，每位家长都要扛起责任。重引导，建立清晰的规则，在玩游戏前协商明确玩什么、玩多久；做榜样，自己不能当沉迷者；多陪伴，开发健康的亲子互动方式，多和孩子一起运动、旅行等，让孩子体会到现实世界比虚拟世界更精彩。新学期已开始，家长与孩子一起努力，守好网游防沉迷的“家园防线”，才能不负这个新开始，您说呢？（新闻观察员 洛谭）