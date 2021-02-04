高招录取新生纸质档案6日至15日可以领取

昨日，从市招生考试中心传来消息，此前因疫情暂停的普通高招录取新生纸质档案领取工作已恢复，考生可于9月6日至15日领取。

昨日，从市招生考试中心传来消息，此前因疫情暂停的普通高招录取新生纸质档案领取工作已恢复，考生可于9月6日至15日领取。 昨日，从市招生考试中心传来消息，此前因疫情暂停的普通高招录取新生纸质档案领取工作已恢复，考生可于9月6日至15日领取。 ●领取时间：9月6日至15日 ●领取地点：市区(除孟津、偃师外)考生，可到学校所在区考试服务中心领取，地址为：涧西区，洛阳理工学院附中；西工区，市三中中州校区；老城区、瀍河区，市一中；洛龙区，市八中洛龙校区。孟津区、偃师区及各县考生，可到本县(区)招办领取。 ●须带证件：1.考生本人可凭录取通知书、准考证、身份证到县(区)招生考试机构领取，报到时交给录取学校。 2.对于部分已到大学报到的考生，可由家长代为领取。家长前去领取时，须携带本人身份证、户口簿原件，孩子的录取通知书、准考证、身份证原件或复印件。纸质档案领取后，可根据自身实际需要，邮寄到孩子学校或待孩子下次回家取回交给所在大学。 温馨提示：须保存好档案，不可私自拆封。（刘敏）