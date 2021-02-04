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【河洛党史故事】一张借粮条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.04 08:45

　　1982年秋，栾川县三川镇小红沟李建基家在建房时，在老屋的墙缝里，找到了一张借粮条。这张借粮条的发现，让李建基老泪纵横。

　　1947年，抱犊寨土匪横行，陈谢兵团所属的西北民主联军决定攻打抱犊寨，为民除害。

　　然而，抱犊寨地势险要，易守难攻，几天下来我军伤亡惨重，退至小红沟休整。军粮短缺，筹粮成为部队面临的最大难题。

　　当时，在洛阳求学的李建基正好在家，他见过世面，知道解放军打天下，为的是让老百姓过上好日子。这天，一个名叫薛生荣的营长找到李建基，希望能通过他向群众借粮。李建基对村里的情况很了解，老百姓的日子也不好过，因此他对这一请求颇感为难，但是，看到部队伤亡惨重，人人面黄肌瘦，他作出一个大胆决定：将自家1000斤玉米送给解放军。

　　战士们因此有了口粮，解了燃眉之急。他们向李建基承诺：革命成功后，定如数归还，并写下了借粮条——“今借到李建吉(基)玉谷一千斤，西进支队警九旅供给处经手人6/12”，并加盖了部队公章。

　　在部队转移后，李建基果然被土匪盯上。土匪头子不断派人到他家搜查，还把李建基五花大绑押到山上修筑寨堡。李建基的母亲十分清楚，这张借粮条一旦被发现，儿子就难逃杀身之祸。于是，她将借粮条用布包好，塞进了里屋的一个墙缝内，用泥土封死。

　　后来张母去世，直到1982年，这张沉睡了30多年的借粮条才被发现。

　　如今，这张借粮条被西柏坡纪念馆收藏，还被国家文物局认定为一级文物。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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