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今年以来，全市发放1.56亿元公积金贴息贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.04 08:35

　　3日，市住房公积金管理中心召开“金银合作”业务工作推进会，通报今年以来住房公积金运行等情况。

　　今年以来，我市住房公积金主要业务指标归集、提取、贷款增长平稳。截至8月底，全市共归集住房公积金51.15亿元，同比增长8.54%；提取35.90亿元，同比下降3.13%；为9505户职工发放个人公积金贷款37.43亿元，同比增长20.04%。

　　住房公积金转商业贴息贷款机制缓解了我市住房公积金高位运行情况。今年年初，该中心与交通银行、洛阳银行、兴业银行、中国银行开展合作。截至8月末，4家银行共为413户借款职工发放1.56亿元贴息贷款。

　　会议要求，尽快实现贴息贷款制度对新房、二手房，市区、县域全覆盖，加大贷款受理和发放工作力度，确保年底前将贴息贷款发放完毕。会上，该中心对多家银行相关业务指标进行评价考核，并修订了《住房公积金受托银行业务评价办法》。（记者 赵硕 通讯员 卢彦飞 高峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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