洛阳30多名党员交纳大额党费 用于防汛救灾、疫情防控等工作

“灾后重建、疫情防控任务重，2000元党费交给党，代表我的一份心意。”近日，87岁的老党员李松魁主动联系偃师区委组织部，交纳2000元党费，支援防汛救灾和疫情防控。

“灾后重建、疫情防控任务重，2000元党费交给党，代表我的一份心意。”近日，87岁的老党员李松魁主动联系偃师区委组织部，交纳2000元党费，支援防汛救灾和疫情防控。

去年新冠肺炎疫情来袭，李松魁不顾年迈体弱，自正月初二起，就在防疫卡点值守，一直坚守至4月底。“作为一名老党员，在国家遇到大灾大难时，更应挺身而出，作出自己应有的贡献！”李松魁说。

今年是建党100周年，自党史学习教育开展以来，市委组织部陆续收到30多名党员交纳的大额党费，总计8万余元。这些党员通过交纳大额党费，为党的生日献礼，支援防汛救灾、疫情防控，表达对党的赤诚之心和感恩之情。

他们中有耄耋老人：党员管长寿今年89岁，入党以来，始终以党员标准严格要求自己。今年，他交纳党费7000元，庆祝建党100周年，表达自己的一份心意。

他们中有默默奉献的爱心人士：党员王治国致富不忘家乡，多年来一直积极为家乡捐款，此次他又交纳1000元党费。“党的好政策让大家富起来，我们更应该感恩党，尽到党员的义务。”王治国说。

他们中有年轻的“90后”党员：在洛宁县气象局工作的党员魏征，一直注重发挥先锋模范作用。最近，他又交纳了1500元党费，表达一名年轻党员对党的炽热情感……

市委组织部相关负责人表示，在党和人民需要的时候交纳大额党费，是党员践行初心使命的具体体现。这些党员用自己的实际行动，生动诠释了共产党员应有本色，激励着全市党员充分发挥先锋模范作用，凝心聚力、攻坚克难、奋勇争先，以更大担当推动洛阳实现更大发展。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 王国辉）